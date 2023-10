Anche se il suo Tony Stark si è sacrificato immolandosi nel finale di Avengers: Endgame, è da ormai diverso tempo che si specula circa un possibile ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man in un qualche film dei Marvel Studios, magari Avengers 6, in arrivo negli anni a venire.

Un ritorno, quello degli interpreti degli Avengers originali, che potrebbe far risalire la china dell’interesse del pubblico verso un franchise che, dopo dieci anni abbondanti di successi e record, pare decisamente in difficoltà per diverse ragioni.

In questi giorni è arrivato nelle librerie americane il libro dal titolo MCU: The Reign of Marvel Studios scritto dai giornalisti Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards. Si tratta di una storia non autorizzata dello studio che scava nel backstage di una realtà produttiva che si è affermata con forza a Hollywood – e nell’immaginario collettivo – e che, malgrado i trionfi conclamati, ha una storia alquanto complicata alle spalle.

Intervistata da Phase Zero, Joanna Robinson spiega, in merito a Robert Downey Jr e a un suo ipotetico ritorno in scena come Tony Stark, che la cosa ora appare decisamente più complicata rispetto a qualche mese fa. La “colpa”? È di Oppenheimer, la pellicola di Christopher Nolan dove l’attore interpreta Lewis Strauss. L’attore viene già dato come favorito alla corsa agli Oscar cosa, questa, che potrebbe aver rivoluzionato le sue priorità e urgenze professionali.

Tra il ritorno di Downey e quello di Evans, avrei detto Downey, perché una volta che si arriva ai capitoli successivi del libro, si scopre che lui non voleva essere ucciso in Endgame, era più all’insegna del “No, grazie”. Potevamo aspettarci che sarebbe stato uno dei ritorni più facili da ottenere. Sarebbero bastati molti soldi, ma anche una semplice telefonata. Ma credo che lui stia per vincere un Oscar per Oppenheimer, ergo immagino che questo abbia cambiato un po’ i suoi calcoli riguardo a quanto sia pronto a tornare a interpretare Tony Stark.

