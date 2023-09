In una recente intervista con Variety, Gareth Edwards è tornato a parlare della sua esperienza con Rogue One: A Star Wars Story, alludendo alle voci secondo cui sarebbe stato Tony Gilroy a dirigere la corposa sessione di riprese aggiuntive e a lavorare al montaggio.

Il regista ha parlato delle riprese di The Creator lasciando intendere che nel suo passato ci siano stati problemi nella gestione dei film:

Sulle voci legate a Rogue One ha così spiegato:

Guarda, l’unica cosa che posso dire è che sono stato incredibilmente fortunato. Ho potuto realizzare un film di Star Wars, perciò in quel senso ho vinto alla lotteria. L’idea che una persona privilegiata come me lasci intendere in qualunque modo che sia stata un’esperienza diversa dalla meravigliosa esperienza che ho vissuto in una certa misura mi induce a non provare empatia per quella persona, che di certo non voglio essere.