Su Prime Video è disponibile Rosso, bianco e sangue blu, l’adattamento dell’omonimo romanzo queer di Casey McQuiston uscito nel 2019 e diventato subito un fenomeno di #Booktok. I protagonisti sono nientemeno che il figlio del Presidente degli Stati Uniti e un principe inglese in una storia che potrebbe fare molta gola a chi ha amato la popolare serie Heartstopper.

Alex (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e l’inglese Principe Henry (Nicholas Galitzine) rischiano di creare una crisi internazionale durante un matrimonio reale. I due si detestano ma, per salvare le apparenze, devono fingere di andare d’amore e d’accordo. Quella che nasce come un’amicizia di facciata sfocerà ben presto in un legame profondo che forse nasconde qualcosa di più.

Amore/odio, paesi diversi che si incontrano (e scontrano), ricchezza e rigide regole d’etichetta. Questi sono gli ingredienti del film diretto da Matthew Lopez.

Ma chi sono gli attori che interpretano i due protagonisti? Dove li abbiamo già visti? Scopriamolo insieme.

Taylor Zakhar Perez

Classe 1991, Taylor Zakhar Perez esordisce nel mondo dello spettacolo in ambito teatrale. Dopo essersi trasferito a Los Angeles e aver intrapreso la carriera di modello, compare sul piccolo schermo in piccoli ruoli in vari show: iCarly, Suburgatory, Code Black e Scandal.

A far conoscere Perez al grande pubblico è la parte di Marco Valentin Peña in The Kissing Booth 2 (2020) e successivamente nel terzo capitolo della saga (2021).

Nel 2023 presta infine volto ad Alex, figlio della Presidentessa degli Stati Uniti in Rosso, bianco e sangue blu.

Ancora non conosciamo i suoi progetti futuri, ma un aneddoto interessante sull’attore è che durante la pandemia di COVID ha collaborato con un’azienda che si occupa di produrre mascherine tramite una tecnologia 3D. Alcune di queste mascherine sono state disegnate proprio da Perez e dal resto del cast di The Kissing Booth. Il ricavato della vendita è stato donato in beneficienza.

Nicholas Galitzine

Nato nel 1994, Nicholas Galitzine è la scelta perfetta per il Principe Henry dal momento che suo padre discende da un casato della nobiltà russa.

Esordisce nel 2014 nel lungometraggio The Beat Beneath My Feet di John Williams in cui realizza anche alcune canzoni della colonna sonora. Lo ritroviamo poi in New York Academy (2016) dove interpreta un giovane violoncellista e nel 2017 nel poliziesco neozelandese Il mistero di Aylwood House in cui recita al fianco di Anjelica Huston.

Prima di interpretare il Principe Henry in Rosso, bianco e sangue blu è già stato principe nel remake di Cenerentola con Camilla Cabello del 2022. E nello stesso anno interpreta Luke, un marine, nel film Netflix Purple Hearts.

Prossimamente lo vedremo nella serie TV Sky Mary & George al fianco di Julianne Moore. E, ancora, sarà insieme ad Anne Hathaway nel film Amazon, The Idea of You, ispirato alla figura di Harry Styles. Scelta apparentemente azzeccata visto che Galitzine è cantante oltre che attore. Nel 2022 ha infatti pubblicato il suo singolo d’esordio: Comfort.

Trovate tutte le informazioni su Rosso, bianco e sangue blu nella nostra scheda.

