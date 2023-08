Rosso, bianco e sangue blu è disponibile su Prime Video da venerdì: l’adattamento del romanzo di Casey McQuiston segue la relazione tra il Principe Henry del Galles (Nicholas Galitzine) e Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman). I due vivono il loro rapporto segreto in maniera passionale, e pur con numerose differenze dovute all’adattamento il film ripropone sullo schermo l’intimità tra i due giovani uomini in maniera piuttosto fedele, tanto che sul set è stato coinvolto il coordinatore di intimità Robbie Taylor Hunt.

Parlando con Variety, Galitzine spiega che Hunt ha aiutato lui e Perez a sentirsi il più a loro agio possibile l’uno con l’altro “perché queste persone si innamorano molto intensamente, ma a volte il loro desiderio l’uno per l’altro è vorace e animalesco. E penso che non ci sia nulla di peggio che vedere persone che non sembrano connettersi.”

In un’intervista con TVLine il regista Matthew Lopez ha spiegato come ha preparato i ragazzi alla scena di sesso più importante del film:

Abbiamo discusso molto su quale fosse il proposito di questa scena nel film. Il mio mantra era che se una scena non ci dice nulla su Alex e Henry, deve essere nel film. Ma con questa sequenza avevamo l’opportunità di imparare molto su questi personaggi attraverso il modo in cui affrontano insieme la scena d’amore, il modo in cui affrontano questa intimità. Per Alex, è la prima volta che fa l’amore con un uomo, e per Henry… Nick e io abbiamo deciso insieme che questa sarebbe stata la prima volta che Henry faceva l’amore con qualcuno per cui provava dei sentimenti. E quindi, per entrambi, è una notte molto importante, che cambierà loro la vita.

Lopez ha progettato con attenzione le riprese della sequenza, stabilendo che si sarebbe vista soprattutto attraverso primi piani, concentrandosi sui volti e sulle mani degli attori, e non perché avesse paura della censura (“il pubblico può trovare qualsiasi cosa su internet, ma non può trovare l’intimità). Tuttavia, proprio questa sequenza ha fatto guadagnare al film il divieto ai minori:

Quando ci hanno dato il divieto ai minori siamo rimasti un po’ sorpresi… ma anche no. L’MPAA ci ha mandato anche una serie di annotazioni su ciò che avremmo potuto fare per ottenere un visto censura più accomodante, PG-13, e ovviamente erano tutte su quella scena. Ma non abbiamo neanche parlato della possibilità di modificare quella scena. Abbiamo deciso che non avremmo apportato modifiche e ci saremmo tenuti il divieto.

