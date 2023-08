Rosso, bianco e sangue blu è disponibile da oggi su Prime Video: il film con Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine è basato sul best-seller di Casey McQuiston, e sebbene si tratti di un adattamento piuttosto fedele ci sono alcune differenze piuttosto evidenti rispetto al romanzo originale.

I cambiamenti rispetto al romanzo sono parecchi, con personaggi che sono stati eliminati (o non vengono menzionati) e intere storyline cancellate. Ne evidenziamo alcuni:

Intervistato da ScreenRant, il regista e co-sceneggiatore Matthew Lopez ha spiegato il motivo di questi cambiamenti:

Quello che dirò, in modo più ampio e generale da regista, è che avevo due ore per raccontare la mia storia e Casey aveva 500 pagine per raccontare la sua. È inevitabile che ci siano cose che non sono state incluse nel film. Il mio obiettivo principale, l’unico obiettivo a dire il vero, era far arrivare Alex e Henry sani e salvi alla fine della storia! E far sì che Alex e Henry fossero riconoscibili per il pubblico che ama così tanto il libro. Qualsiasi cosa non influenzasse direttamente la storia di Alex e Henry, sapevo implicitamente che non apparteneva al film. Non importava quanto fosse amata nel romanzo.

Niente avrebbe intaccato le mie due ore se non fosse stato direttamente collegato alla storia di Alex e Henry. Ho deciso di essere spietato, in questo senso, per il bene del film. E il mio obiettivo principale era davvero semplice, ovvero volevo – e penso che qualsiasi adattamento, il segno di un adattamento di successo dovrebbe essere – che alla fine del film, indipendentemente da come ci si arrivi, il pubblico possa provare lo stesso sentimento che ha provato alla fine del libro che si sta adattando. È a quel punto che puoi dire di aver avuto davvero successo. E quello era il nostro obiettivo.