In Saltburn, la nuova pellicola di Emerald Fennell con Barry Keoghan, Jacob Elordi, Archie Madekwe e Alison Oliver, le scene dal forte impatto non mancano di certo e fra di esse quella più scioccante, anche più di quella della vasca, possiamo sicuramente annoverare quella del cimitero.

Chiaramente, se non avete ancora visto il film, evitate di proseguire nella lettura.

Nel passaggio in questione, dopo il funerale di Felix (Jacob Elordi), che, fra l’altro, è morto proprio a causa di Oliver (Barry Keoghan), quest’ultimo, nel momento in i familiari del deceduto hanno abbandonato la scena, decide di salutare l’amato. E lo fa denudandosi completamente per poi avere un amplesso con la tomba di Felix.

L’attore dublinese ha discusso della genesi di questa scena insieme a Deadline spiegando di averla improvvisata per scoprire fino a dove poteva spingersi il suo personaggio:

Volevo vedere cosa avrebbe fatto Oliver dopo. Volevo scoprire quale sarebbe stato il prossimo livello di ossessione che avrebbe raggiunto. E con ciò intendo che volevo semplicemente che la macchina da presa girasse. Senza anticipare o provare in anticipo e quello che è successo, è successo. È stata fatta una sola ripresa e credo che fosse quella giusta. Ha fatto progredire davvero la storia.

Poi sul balletto finale che ha fatto, nudo, sulle note di “Murder on the dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor aggiunge:

Non sapevo di poter muovere i fianchi in quel modo. Onestamente, non lo sapevo. La scena della danza è stata fantastica. Mi piacerebbe fare un musical dopo in futuro, ma lo sto solo buttando qui. Non so cantare, a dirla tutta.

