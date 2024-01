È dal 22 dicembre in streaming su Prime Video Saltburn, la nuova pellicola di Emerald Fennell e grazie alla popolarità che il film sta ottenendo, Murder on the dancefloor, brano presente nell’album di debutto di Sophie Ellis-Bextor Read My Lips del 2001 sta ottenendo una seconda giovinezza volando sulle classifiche delle piattaforme di streaming musicale.

Qualche giorno fa la canzone è rientrata nella Top 10 dei migliori singoli in UK – chiaramente sempre in riferimento allo streaming – raggiungendo l’ottava posizione con ben 2.2 milioni di stream settimanali. Per dare un minimo di contesto: la media, prima dell’uscita di Saltburn, era di 293.000 riproduzioni.

Interpellata dall’Independent in merito all’uso di Murder on the dancefloor in Saltburn, Sophie Ellis-Bextor racconta:

Quando Emerald mi ha contattato per chiedermi d’usare la canzone nel film ho accettato subito anche perché ero davvero curiosissima di vedere come l’avrebbe contestualizzata, appoggiavo completamente l’idea di vedere qualcuno che ballava nudo sulle note del brano alla fine del film. Le ho detto subito che ci stavo, anche se sarebbe stato alla fine della pellicola. Il fatto che poi la canzone abbia avuto tutta questa risonanza con le persone è stato magnifico anche se ci ho messo un attimo a realizzare davvero la cosa. Credo che sia stata davvero brava a portare a galla tutta la parte dark dei testi che si rifletteva anche nel video dove facevo qualunque cosa per vincere la gara di ballo.

Non è di certo la prima volta che un brano più o meno vecchio ottiene un rinnovato successo a distanza di anni dalla sua uscita. Il caso più eclatante dell’ultimo periodo è sicuramente Running Up That Hill di Kate Bush che è tornato in voga grazie alla quarta stagione di Stranger Things, diventando il tormentone dell’estate quasi quarant’anni dopo la sua uscita nel 1975. In un anno, fra l’estate del 2022 e quella del 2023, ha toccato quota un miliardo di stream.

Nella parte alta della pagina intanto trovate il video originale di Murder on the dancefloor mentre qua sotto le nostre interviste al cast di Saltburn.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: Official Charts, The Independent via YouTube

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate