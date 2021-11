Il 12 novembre scorso lo abbiamo intitolato “ The Rock Day “: Red Notice ha debuttato su Netflix e, su Disney+, Jungle Cruise è diventato disponibile per tutti gli utenti. Ma anche i giorni successivi hanno confermato il periodo fortunatissimo per Dwayne Johnson: mentre il film di Rawson Marshall Thurber segna il miglior esordio di sempre sulla piattaforma streaming battendo proprio i diretti concorrenti ) e l’hype per Black Adam cresce sempre di più, ecco che arrivano aggiornamenti su potenziali sequel di opere a cui l’attore ha preso parte, tra cui il disaster movie

Hiram Garcia, capo della produzione di Seven Bucks, chiacchierando con Screen Rant prima del debutto di Red Notice, ha rivelato di essere aperto in merito al futuro del film. Stando alle sue parole, ci sono attualmente progetti per continuare il franchise:

Effettivamente ci sono delle idee. Stiamo lavorando a qualcosa che ci permetta di continuare la storia. Dunque, i film catastrofici sono così divertenti e quello era un concept così fantastico. Il nostro amico, Beau Flynn, aveva avuto un’idea del tipo: “Sai una cosa? Adori i film catastrofici. E mi piacerebbe l’idea di fare qualcosa basato su un gigantesco terremoto nella faglia di San Andreas”. La New Line e la Warner hanno sempre voluto un sequel. Quindi abbiamo lavorato sodo per capire come si possa trovare qualcosa di sensato da raccontare nuovamente in quel contesto. Ci piacerebbe poter continuare a raccontare la storia di quel mondo. E, sono d’accordo con te, c’è qualcosa di magico in quei cataclismi… Mi sembra che Roland Emmerich sia il maestro in questo genere di cose. Nessuno vuole distruggere il mondo più di lui… ma ci piacerebbe prendere qualche pezzo e capire cosa possiamo far saltare anche noi!