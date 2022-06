Neve Campbell non tornerà nei panni di Sidney Prescott in Scream 6. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa, è stata già commentata da David Arquette, l’interprete di Lenny “Linus” Riley, che, a margine della promozione stampa del videogame The Quarry ha avuto modo di supportare la scelta fatta dall’attrice (ECCO TUTTI I DETTAGLI). La storica protagonista del franchise avrebbe ricevuto un’offerta economica a quanto pare inadeguata.

Anche altri due volti storici della saga di Scream hanno voluto esprimere il loro sostegno alla scelta fatta dalla collega. Cominciamo con quello che Matthew Lillard, l’interprete di Stu Macher nel primo film, presente anche nel recentissimo quinto capitolo con un “cammeo nascosto”, ha detto nel corso del suo podcast, dove si è così espresso:

Per caso Tom Cruise ha preso meno soldi per Top Gun: Maverick? Ca**o no. Quindi perché una donna dovrebbe prendere di meno? Perché non dovrebbe essere pagata di più mano a mano che la serie va avanti? Scream 5 è stato un successo oppure no? È stato un successo gigantesco. Hanno fatto un mucchio di quattrini? Sì. Neve Campbell non dovrebbe essere pagata in maniera adeguata per quello che ha fatto in cinque film del franchise? Sì, perché è la protagonista femminile di uno dei franchise horror di maggior successo di sempre.