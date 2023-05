Nell’incipit di Scream 6 (LEGGI LA RECENSIONE) vediamo un ragazzo (Tony Revolori) che, nei panni di Ghostface, uccide la sua professoressa di cinema (Samara Weaving). Ci sembra dunque di conoscere l’identità dell’iconico killer fin dall’inizio, prima che il personaggio di Revolori riceva una chiamata dal vero Ghostface. In un’intervista con CB, James Vanderbilt, sceneggiatore del film insieme a Guy Busick, ha spiegato che l’idea è sempre stata nei loro piani e il suo obiettivo. Ecco le sue parole:

Nei primi giorni, quando abbiamo proposto le nostre idee e fatto il brainstorming, abbiamo parlato di tutte le possibilità, ma credo che volessimo davvero che la storia fosse incentrata sulle due sorelle, Sam e Tara, e che si approfondisse davvero l’emozione di questo. Ma volevamo assolutamente che si pensasse a un film di Scream dal punto di vista di Ghostface, o almeno che si conoscesse l’identità di uno degli assassini, perché è un’idea divertente e anche scioccante. Non è mai stato fatto prima. Questo ti fa sporgere un po’ in avanti. Quindi sono contento che sia andata così, era sicuramente una cosa voluta. Penso che volessimo poi tornare indietro e avere un colpo di scena o una rivelazione su una rivelazione, e che il Ghostface [di Revolori] ricevesse una chiamata dal vero Ghostface del nostro film, che non si interessa di film. A quel punto ci troviamo in territori inesplorati e ci chiediamo: “Beh, allora di cosa parla questo film? Come funzionerà?” Ecco, questo era l’intento.

In Scream 6 inoltre non appare una figura storica della saga, Sidney Prescott, in quanto la sua interprete, Neve Campbell, non aveva ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il produttore William Sherak precisa però come il personaggio potrà sempre funzionare nel franchise:

Penso che un film di Scream possa sempre avere Sidney Prescott al suo interno. Quando ci è arrivata questa informazione [l’assenza del personaggio], non l’abbiamo recepita nel modo in cui si può immaginare. Molto di più come “Questa è la storia che stavamo raccontando“. Sidney può entrare in qualsiasi film di Scream, è Sidney Prescott. E questo non era nelle nostre possibilità. Così abbiamo avuto modo di raccontare questa storia incredibile e i ragazzi l’hanno realizzata in modo brillante. Ma se Sidney Prescott è in un film di Scream, Sidney Prescott si adatta a quel film di Scream. Abbiamo questo lusso. Abbiamo il lusso di un personaggio che può sempre funzionare in questo franchise.

Scream 6 è arrivato al cinema lo scorso 9 marzo. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: CB/CB

Classifiche consigliate