I segreti di Brokeback Mountain, celebre love story gay diretta da Ang Lee, ha vinto tre Oscar nel 2006, tra cui quello per Miglior Regia. Non senza stupore, non ha ottenuto però la statuetta per Miglior Film, assegnata invece Crash di Paul Haggis.

In una recente intervista con Indiewire, il regista ha condiviso l’idea che la sconfitta nella categoria più importante sia dovuta alla discriminazione che allora vigeva nell’Academy nei confronti degli omosessuali:

Credo di sì. All’epoca, [Brokeback Mountain] aveva un tetto massimo [di statuette]. Abbiamo ricevuto molto sostegno, fino a quel punto. C’è quella sensazione. Non ho provato rancore o altro. È così che sono andate le cose.

Lee poi ricorda un aneddoto sulla cerimonia:

Ho ricevuto la mia statuetta, che era quella prima del premio principale [Miglior Film], e mentre scendevo dal palco mi hanno chiamato e mi hanno detto: “Resta qui“. Quello è il tuo punto di riferimento. Tutti pensano che vincerai, quindi rimani lì. Proprio accanto al palco c’era il sipario. Poi c’era il premio per il Miglior Film. “Resta qui, resta qui“. Ho visto Jack Nicholson [che annunciava il vincitore], il suo profilo, ha aperto la busta e ho detto: “Oh mio Dio, oh mio Dio”. Ci sono voluti 10 secondi prima che annunciasse, e poi ha detto: Crash.

[Me lo aveva detto] Un direttore di scena. Deve essere un direttore di scena, qualcuno. Era un segno proprio accanto al sipario. Potete quasi vedermi dal sipario. Potevo vedere parte del pubblico, era così vicino. “Forse uscirai“, mi dissero, “resta dove sei. Il prossimo premio è il Miglior Film!”.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Ang Lee sull’Oscar non vinto da Brokeback Mountain? Lasciate un commento!

FONTE: Indiewire

