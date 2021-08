Shang-Chi: le prime recensioni promuovono, senza esaltare troppo, il nuovo film Marvel!

Dopo le prime reazioni social di qualche giorno fa, sono cominciate ad approdare in rete le prime recensioni di, il cinecomic targato Marvel Studios che vede Simu Liu nei panni del protagonista in uscita la prossima settimana nei cinema dello stivale e non solo.

Vi proponiamo una rassegna di alcune delle principali recensioni approdate in rete:

In pratica, come ogni film standalone dell’Universo Cinematografico della Marvel, Shang-Chi fa un buon lavoro nel presentare il suo eroe come il classico uomo comune con cui è facile mettersi in relazione nella prima parte, prima di precipitare in un caos sovrannaturale esplosivo e stordente nella seconda parte – Variety

Una volta rimossa tutta quella patina glossy di magia supereroistica, il film si rivela essere la vicenda dolorosamente familiare di un ragazzino che cerca di capire come riempire il gap fra i valori e le aspettative dei suoi genitori e le proprie – allo stesso modo in cui Shang-Chi tenta di remixare vecchi tropi con nuove prospettive. E non ci riesce sempre a pieni voti. ma proprio come un giovane eroe che cerca di trovare il giusto passo, i suoi valorosi sforzi valgono comunque la pena di un sano incoraggiamento – Hollywood Reporter

Sì, ci sono problemi di ritmo, un finale action che si appoggia eccessivamente sulla computer grafica e una centrale relazione eccessivamente platonica e casta anche per gli standard dell’Universo Cinematografico della Marvel: considerate poi le preoccupazioni circa l’evirazione degli uomini asiatici nella cultura pop-americana, sembra poi un’occasione persa […] Ma significa andare a cercare il pelo nell’uovo in un esempio di blockbuster gioiosamente d’intrattenimento che, per il resto, colpisce i suoi obbiettivi. Evita certe trovate standard tipiche dei blockbuster e delle pellicole che devono fare world building riuscendo, al contempo, ad aderire a un certo beat della formula Marvel – Forbes

Shang-Chi è un’elegante aggiunta all’Universo Cinematografico della Marvel, una che deve meno ai fumetti rispetto alla maggior parte dei suoi predecessori. Il film non solo porta a segno un giusto colpo in favore dell’inclusività con un cast quasi interamente asiatico, ma si destreggia anche in maniera molto abile nel suo epico world building con dei toni da commedia più leggeri capaci di attrarre il pubblico, ovviamente a seconda di quanti potranno essere attirati dall’andare al cinema in un periodo come questo – CNN

La prima metà del film è più divertente e con i piedi per terra della seconda, che sposta il film da azione moderna a fantasy mitologico con un’enfasi sul folklore cinese, in parte reale e in parte immaginato. – The AVClub

Nonostante i problemi di ritmo, è un passo nella direzione giusta per la rappresentazione asiatica, e intrattiene enormemente. – Empire

Un vortice in Technicolor in cui le esplosive coreografie dei combattimenti e la densa mitologia lievitano grazie a una sceneggiatura dolce e sorprendentemente leggera. – EW

La storia delle origini di un supereroe che cerca, con un po’ di successo, di andare oltre la solita Marvel. – LA Times

Un film scatenato che intrattiene, anche se la qualità formulaica di queste pellicole sta diventando un po’ inevitabile. – The Guardian

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è una delle storie di origini migliori dell’UCM finora, ricco di azione coreografata in maniera incredibile, risate inaspettate e molto cuore. – CB