In una recente intervista con Men’s Health, Simu Liu ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Shang-Chi in Avengers: The Kang Dynasty, il cinecomic Marvel in arrivo nel 2006.

“Sì, sono abbastanza sicuro che ci sarò anche io” ha ammesso l’attore prima di aggiungere: “A parte quello, non so nulla e non voglio sapere nulla finché non sarà assolutamente pronto. Se c’è una cosa che ho imparato di questo mondo, specialmente nel caso della Marvel, è che le cose sono in costante mutazione, sempre in un flusso, e non puoi mai essere sicuro che qualcosa si farà finché non sei sul set pronto a girare la scena. E anche dopo, le scene vengono rigirate, altri elementi vengono aggiunti in post-produzione con effetti visivi e tutto il resto. […] Ma se e quando quella chiamata arriverà… naturalmente il sequel si farà. Naturalmente Kang Dynasty verrà realizzato. E quando quella chiamata arriverà, risponderò con gioia e farò tutto ciò che servirà per prepararmi. Fino a quel momento, meno so, meglio è“.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2026.

