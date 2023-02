Solo: a Star Wars Story, Alden Ehrenreich ha sempre ricevuto feedback positivi sul film

Solo: a Star Wars story (LEGGI LA RECENSIONE) non ha avuto incassi stellari al momento della sua uscita nelle sale, ma può contare sull’affetto e il supporto dei fan, in crescita col passare degli anni. In un’intervista con Yahoo, l’interprete del protagonista, Alden Ehrenreich, ha dichiarato di essere ben consapevole di come l’opinione sul film sia cambiata nel tempo: “Negli ultimi anni sono successe sicuramente queste cose su Internet. E sembra che ci sia stato un cambiamento“.

L’attore poi rivela di aver sempre ricevuto feedback positivi in merito al film, nonostante il suo iniziale flop:

Anche a me è sempre sembrato così, sul campo. Mi sembra che ci sia stata molta [negatività nella stampa], ma il feedback reale che ho sempre ricevuto è stato davvero fantastico. Mi piace molto parlare con i bambini che l’hanno visto – qualche ragazzino o ragazzina – che sono così eccitati. È il massimo.

Nel corso di una recente intervista, The Hollywood Reporter ha inoltre chiesto a Ehrenreich: “Credi che Han alla fine abbia capito che Qi’ra lo ha abbandonato per proteggerlo da Maul e da altri nemici dell’Alba Cremisi?“. Nel finale del film, vediamo infatti Han riunirsi con Qi’ra (Emilia Clarke) dopo un conflitto mortale con Dryden Vos (Paul Bettany). Ecco la sua risposta: “È una bella domanda. Vedremo. Non ne ho idea. Non sento il termine Alba Cremisi da molto tempo“.

Ricordiamo che, proprio grazie al crescente supporto dei fan, ultimamente si sta molto parlando della possibilità che venga realizzato un sequel di Solo. Lo stesso Ehrenreich ha dichiarato che amerebbe tornare a interpretare l’iconico personaggio: qui trovate le sue parole.

