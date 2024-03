Lo scorso ottobre, Jason Blum, capo della casa di produzione Blumhouse, aveva ribadito che il film su Spawn, da lungo tempo in lavorazione, dovrebbe uscire nel 2025. A gennaio, era stato poi Todd McFarlane stesso, autore del fumetto originale, a lanciare un ultimatum al produttore. In una nuova intervista con CB, è ora nuovamente Blum ad aggiornare sullo stato dei lavori, dichiarando:

Ogni volta che parlo di Spawn, ricevo un’e-mail da Scott Silver che dice: “Se ne parli di nuovo, ti consegnerò la sceneggiatura più tardi’”. Quindi, non voglio dire nulla al riguardo. Mi rimangio tutto. Non ho commenti da fare. Ufficialmente, no comment.

Se sappiamo quale attore dovrebbe interpretare il personaggio sul grande schermo, un regista non è stato ancora associato al progetto. A candidarsi è stato però recentemente Jeff Wadlow, che per la Blumhouse ha realizzato Obbligo o verità e l’imminente Imaginary, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 14 marzo (GUARDA IL TRAILER). In un’intervista con ScreenRant, ha infatti dichiarato:

Oh mio Dio, ucciderei per fare Spawn. Ho comprato Spawn #1 quando è uscito, nel 1992. Ero un appassionato di Image Comics; ero un grande nerd dei fumetti negli anni ’90, al liceo. Lo sono ancora, a dire la verità. Come fare bene [il film di Spawn]? Assicurarsi di tornare al materiale di partenza. È fondamentale. Assicurarsi che Todd McFarlane sia davvero coinvolto – sono sicuro che lo sarà, sapendo quello che ho sentito dire su Todd, diciamo così. E fare le cose per bene. Farle bene. A proposito, se c’è qualcuno che può farlo bene, quella è la Blumhouse. Hanno fatto un ottimo lavoro con Five Nights [at Freddy’s], con Halloween… Sanno come rispettare la proprietà intellettuale, ma anche come farle compiere un passo avanti.

