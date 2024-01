In un’intervista con ScreenRant, Todd McFarlane ha fornito alcuni aggiornamenti sul film su Spawn, da tempo in sviluppo alla Blumhouse. Oltre a parlare dell’approccio che verrà adottato (qui le sue parole), il creatore del celebre personaggio fa il punto sulle persone coinvolte nella realizzazione, ribadendo che al momento Jamie Foxx è ancora tra queste.

Ecco quanto dichiarato:

Ecco il problema di Hollywood. Ci sono persone che in certi momenti sono legate [al progetto]. Ma c’è anche la programmazione dei vari impegni. Potrei volere il miglior regista, ma se mi dicono: “Hai un progetto, hai una finestra e devi girarlo in questo periodo“, e quel regista non è disponibile? Allora pensi: “Oh, cavolo“. Hai solo due possibilità: o aspetti o devi scegliere tra le altre opzioni o qualsiasi altra cosa.

Speriamo tutti, incrociando le dita, che la squadra che abbiamo messo insieme all’inizio sia ancora in qualche modo coinvolta. Ma dobbiamo lasciare che tutto proceda. E perché credo che alla fine saranno le persone che spendono 100 milioni di dollari a dettare [le grandi decisioni]. Ma Jamie [Foxx] è il mio uomo. Quindi, finché qualcuno non mi dirà il contrario, Jamie è il mio uomo.