Cattive notizie per tutti coloro che da anni attendono il reboot di Spawn capitanato da Jamie Foxx. Il film dell’antieroe creato da Todd McFarlane probabilmente dovrà aspettare ancora a lungo prima di vedere un’uscita.

Durante lo scorso San Diego Comic-Con McFarlane, parlando con Screen Rant, ha rilasciato aggiornamenti incerti sul film, dicendo che tutto dipende dallo sciopero di attori e sceneggiatori ora in corso. Afferma infatti:

Dobbiamo venderlo a un certo punto. Per il momento stiamo ancora scrivendo e non succede nulla per quanto riguarda gli attori. Sono curioso di vedere quanto tempo impiegherà tutto questo per risolversi. La mia idea è che una volta che si risolve – e incrociamo le dita succeda più prima che poi, ma non lo so – entro 60 giorni dalla risoluzione dovremmo essere in grado di scendere in campo. E dire sul serio: “Hey, siamo pronti”. Non lo so. Vedremo. Non ho controllo su nulla di questo.