Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Durante una recente intervista con Collider, uno dei co-registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, ha parlato del terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in arrivo a marzo 2024, e della possibilità di inserire altre sequenze live-action come accaduto nel film ora nelle sale.

In Across the Spider-Verse ad esempio non solo è presente una capatina nel mondo di Venom, ma anche un cammeo di Donald Glover e di altri film di Spider-Man live-action.

“Lo hai visto nel film, c’erano cose molto forti” ha commentato il regista durante l’intervista. “Credo che tutto sia possibile. Non posso darti una risposta per paura di essere fatto fuori qui in questo momento, ma sì, è l’aspetto emozionante di questi film“.

Ha poi aggiunto: “Guarda, ho una certa età, ho superato i quaranta e l’idea di assistere a un film del genere, oltre ciò che potessi immaginare, è straordinaria. È roba che disegnavo a scuola da bambino sul quaderno e adesso è tutto vero. Perciò credo che tutto sia possibile“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film

