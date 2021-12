Spider-Man: No Way Home

Le prime proiezioni e stime d’incasso pernon sembrano risentire dei timori generalizzati per la variante Omicron del nuovo Coronavirus. Stando al tracking di Boxofficepro , la pellicola diretta da Jon Watts e realizzata, in partnership, dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures potrebbe andare incontro a un primo fine settimana da oltre 200 milioni di dollari d’incasso.

Come ci ricorda il sito citato come fonte qualche riga più in sù, se i fatti, se la “prova su strada” dovesse finire per confermare questa cifra, Spider-Man: No Way Home sarebbe il primo film a raggiungere questo risultato dai tempi di Avengers: Endgame nella primavera del 2019, quando il mondo era ancora un posto più “ospitale” di oggi.

D’altronde, come vi abbiamo già spiegato, le prevendite sono effettivamente da record, con un trend decisamente pre-pandemico (vi ricordiamo inoltre che, in Italia, apriranno lunedì 6 dicembre). Quello che resta da vedere è se, come accaduto a pellicole caratterizzate da un forte upfront come No Time to Die e Dune, si tratterà di una fiammata iniziale o di una performance che garantirà effettivamente un botteghino in linea con quelli pre-pandemici. Solo il tempo ce lo saprà dire con certezza.

Chiaramente, monitoreremo con attenzione l’andamento commerciale del titolo in arrivo il prossimo 15 dicembre nei cinema dello stivale.

