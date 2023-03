Gli spiriti dell’isola batte il record di Jim Sheridan, il regista ha mandato un’email a Martin McDonagh

Per 34 anni Jim Sheridan ha detenuto il record di regista dietro i film irlandesi con il maggior numero di candidature all’Oscar, prima con la pellicola del 1989 Il mio piede sinistro, candidata a cinque premi, e poi con il film del 1993 Nel nome del padre, candidato a sette premi (per poco non battuto da Belfast di Kenneth Branagh).

Quest’anno, però, Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh ha infranto il record ricevendo ben nove candidature.

Di tutta risposta Sheridan ha mandato un messaggio al collega, come raccontato a THR:

Ho scritto un’email a Martin dandogli del bastardo per aver infranto il record.

Sheridan non ricorda la risposta del regista, ma poi ha rincarato la dose:

Gli ho detto che con un po’ di fortuna [Gli spiriti] sarebbe finito nella classifica dei 50 migliori film irlandesi dell’Irish Times l’anno prossimo.

Il riferimento è al fatto che In Bruges di McDonagh sia stato escluso dalla classifica del giornale. “Voglio dire, per l’amor del cielo!” ha commentato Sheridan.

Cosa ne pensate delle parole di Jim Sheridan? Ditecelo nei commenti!