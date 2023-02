Oscar 2023: inviaci, condividi e stampa i tuoi pronostici!

Ci siamo: mancano ormai due settimane alla notte degli Oscar, e come sempre noi di BadTaste.it seguiremo l’evento in diretta su Twitch.

La 95esima edizione degli Oscar verrà trasmessa in Italia da Sky, e vedrà sfidarsi film come Everything Everywhere All At Once, Top Gun: Maverick, Avatar: la via dell’acqua, Gli spiriti dell’isola, Tár e tanti altri ancora.

E come sempre, in attesa della Notte delle Stelle, vi proponiamo gli Oscar Ballot personalizzati.

Una volta compilati i vostri pronostici potrete condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar (l’anno scorso la maggioranza decretò che avrebbe vinto Il potere del cane, l’Oscar invece andò a I segni del cuore – CODA) e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette. Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Noi di BadTaste.it seguiremo l’evento a partire dalle 23.30 del 12 marzo qui sul sito e in streaming sul nostro canale Twitch. Nei prossimi giorni vi riveleremo tutti i dettagli!

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

