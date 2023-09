Durante un’intervista per parlare del prequel Pet Sematary: Bloodlines, la sceneggiatrice e regista Lindsey Anderson Beer ha parlato con Collider di Star Trek 4, da diverso tempo finito in un limbo.

Stando alla sceneggiatrice, il film non è stato accantonato sebbene abbia dovuto smettere di lavorarci per dedicarsi ad altro:

Sì, è ancora in programma. Adoro quel progetto, è stato un altro che ho dovuto mettere da parte per lavorare a questo film ed è stata una scelta ardua. Ma adoro tutti coloro che sono coinvolti in quel progetto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

