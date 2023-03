Star Trek: Jonathan Frakes spiega perché Paramount Plus non produca film della saga

Per i fan di Star Trek, Jonathan Frakes è una vera e propria icona dato che ha interpretato il comandante William T. Riker apparso, per la prima volta nella serie televisiva The Next Generation, e considerato che ha anche diretto svariati episodi della saga e due lungometraggi, Primo Contatto del 1996 e L’insurrezione del 1998.

Di recente, ha ripreso il ruolo di Riker in Star Trek: Picard, la serie disponibile in streaming su Paramount Plus. Intervistato da Cinema Blend, Jonathan Frakes ha spiegato, in base alle sue informazioni, perché non ci siano film di Star Trek prodotti esclusivamente per la piattaforma della major.

L’attore e regista spiega che, a quanto gli è dato sapere, lo studio intende mantenere separate le due divisioni:

Da quanto ho capito, Paramount Plus ha il franchise televisivo, Paramount ha quelli dei film. Potrei sbagliarmi, ma da quanto so intendono mantenere la separazione fra le divisioni cinematografiche e televisive.

FONTE: Cinema Blend