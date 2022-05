Quando avrà inizio la produzione di? Ancora non lo sappiamo, e neanche il cast a quanto pare.

Intervistato dall’Hollywood Reporter durante la promozione dello spettacolo teatrale Chi ha paura di Virginia Wolfe? Zachary Quinto, che nel franchise cinematografico veste i panni di Spock, ha rivelato di non sapere ancora nulla sulla questione:

Non so se verrà girato quest’anno. Non so quando accadrà. Ma sostengo ancora che mi piacerebbe farlo. Ma finché non avrò qualcosa di concreto tipo “Giriamo oggi, ecco la tua sceneggiatura, preparati” rimango in attesa. Non sono realmente collegato al progetto fino a quando non avrò la certezza definitiva che stia effettivamente accadendo.