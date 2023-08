Dopo anni e anni di sviluppo e false partenze, Star Trek 4 non ha ancora avuto molta fortuna al cinema nonostante in streaming le serie ambientate nello stesso mondo siano state sviluppate in maniera più capillare.

In occasione di una recente convention STLV 2023, Zackary Quinto ha parlato del quarto film smentendo l’idea che non sia stato realizzato a causa delle serie: “Non credo abbia a che fare con quello. In realtà, più materiale si crea, più le persone si sentono coinvolte da quello che si potrebbe raccontare“.

Ha poi lasciato intendere che ai piani alti potrebbero esserci delle divergenze creative:

Credo ci sia molto in ballo, questioni creative, è complicato. Creare qualcosa di bello è praticamente un miracolo, perché persone diverse hanno idee e intenzioni diverse. Non so se e quando si farà… se avremo modo di realizzarlo, sarà splendido. In caso contrario, è stato bello.

