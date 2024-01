Ospite del podcast Smartless, Adam Driver ha ricordato la sua esperienza sui set dei film della nuova trilogia di Star Wars, dove ha interpretato il personaggio di Kylo Ren.

Ecco le sue parole:

Star Wars è stato molto più estenuante per me… l’ho reso più faticoso di quanto avrebbe dovuto essere. Non avevo ancora capito la velocità di un set così grande. Tutte le cose a cui avevo lavorato [prima] erano piuttosto piccole e si muovevano piuttosto velocemente… Il regista stabilisce il ritmo del set. Non mi piace controllarlo. Devo adattarmi. Spike Lee e Steven Soderbergh girano molto velocemente. Per me non è comodo, ma è il loro film e il loro film, quindi mi adatto.