Con un nuovo capitolo della saga di Star Wars con protagonista Rey in lavorazione, quali altri personaggi dell’ultima trilogia potrebbero tornare sul grande schermo? Probabilmente non il Kylo Ren di Adam Driver.

Ospite al podcast Smartless (tramite adamdriverarchv su Tiwtter/X) lo stesso Driver ha rivelato che probabilmente il suo lavoro con la “Galassia lontana, lontana” sia terminato:

Stanno facendo delle cose, ma non con me. Non ne farò altre.