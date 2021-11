Gli ultimi giorni sono stati forieri di novità per quanto riguarda il mondo di. Novità che hanno a che fare sia con il lato televisivo del franchise che con quello cinematografico anche se il tono di queste novità cambia drasticamente a seconda che si stia parlando di serialità televisiva o filmica.

Durante il Disney+ Day abbiamo potuto ricevere alcune informazioni sui progetti di Guerre Stellari destinati alla piattaforma streaming della casa di Topolino. Nello specifico, abbiamo potuto ammirare un primo dietro le quinte e ad alcuni concept art della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi (li trovate qua) e il trailer di Sotto l’elmo – Sulle orme di Boba Fett, un documentario di circa 20 minuti dedicato all’iconico cacciatore di taglie di Star Wars in vista dell’uscita della miniserie The Book of Boba Fett a dicembre (lo trovate in questa pagina).

Per quel che concerne il lato cinema, la saga, almeno stando a quanto ci è dato di sapere pubblicamente grazie alle varie indiscrezioni degli addetti ai lavori, continua a brancolare nel buio dopo la chiusura della saga degli Skywalker e, presumibilmente, dovremo attendere maggio 2022, mese in cui si svolgerà la Star Wars Celebration, per riuscire a capire quali siano i piani della Lucasfilm in merito.

Dagli insider di Hollywood abbiamo finora appreso che no, Chloé Zhao non dirigerà lo Star Wars prodotto da Kevin Feige e che i lavori su Rogue Squadron sono stati accantonati non tanto per via dei molteplici impegni nell’agenda di Patty Jenkins, ma per divergenze creative e gestionali. Le stesse che hanno portato al forfait dei film di Star Wars scritti dal duo di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss, e della Trilogia di Rian Johnson.

Malgrado questa situazione all’insegna di una certa schizofrenia, sembra proprio che la leggendaria produttrice Kathleen Kennedy resterà ben salda alla guida della Lucasfilm dato che il suo contratto, in scadenza quest’anno, sarebbe stato allungato almeno fino a tutto il 2024. La notizia è contenuta nella newsletter dell’informatissimo Matthew Belloni (via StarWars.net).

La Kennedy ha un sacco di cose belle in canna alla Lucasfilm e mi è stato riferito che ha rinnovato di recente il suo contratto per altri tre anni.

