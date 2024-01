In attesa di ritrovarla nei panni di Rey nel nuovo film di Star Wars che la vedrà protagonista, Daisy Ridley ha raccontato a Inverse quello che JJ Abrams le ha consigliato dopo essere stata ingaggiata come protagonista della pellicola che ha riportato il franchise di George Lucas nelle sale.

Daisy Ridley, che quando Star Wars: il risveglio della Forza ha debuttato al cinema aveva appena 23 anni, spiega che il regista le suggerì di cercare di capire la portata di quello al quale stava per prendere parte, un qualcosa che, per molte persone, è più di una semplice serie di film. Abrams le disse infatti:

Cerca di capirne la portata. Questo non è solo un ruolo in un film. Per la gente è come una religione. Cambia le cose a un livello che è inconcepibile. Poi quando tutta la follia è cominciata pensavo “Va bene. Va bene. Sto affrontando bene tutto. Tutto va bene”. Ed effettivamente stavo bene, per la maggior parte del tempo. Ma penso che stessi davvero lottando con il fatto che fosse la mia normalità, ma non era altrettanto normale per gli altri. Per gli amici e i familiari, o per chiunque veda qualcosa in modo leggermente diverso da te, c’è questa proiezione tanto della tua persona quanto del mondo in cui ti ritrovi e come ci si sente a fare questo e quello… E tu pensi “Beh, in realtà, sono solo un essere umano, separato da questo contesto”. È una lotta, quella fra la realtà e la fantasia che spesso vengono proiettate su di te.