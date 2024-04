In una nuova intervista per Total Film, Daisy Ridley ha di nuovo parlato del suo prossimo progetto per la saga di Star Wars, il film sui Jedi che la vedrà protagonista e tornare nei panni di Rey Skywalker.

L’attrice ha parlato di vecchie e nuove sfide, ammettendo di essere abbastanza intimidita dal tornare nei panni di un personaggio che non vede da tanto tempo:

Ho avuto dei momenti in cui ho pensato che forse, quando sarà il momento, non mi ricorderò più come si fa, ad essere Rey. È una sensazione davvero strana. Sarà qualcosa di totalmente diverso visto che sarà con una squadra diversa questa volta. E io stessa sono molto diversa da allora. Ora sarò una degli “adulti”, prima ero invece una delle giovani nuove leve sul set, e già questo è strano. Spero di ritrovare comunque qualche volto conosciuto, durante la lavorazione dei film di Star Wars molti hanno cambiato strada mentre altri sono rimasti una presenza costante e c’era qualcosa di confortante in tutto questo. Ma a dire il vero, per ora non so ancora molto, si vedrà. Spero che mi venga tutto naturale come una volta, ma al tempo stesso so bene che si tratta di una nuova avventura verso l’ignoto. Spero che sia un mix di entrambe queste situazioni.