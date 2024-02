Durante le comunicazioni delle trimestrali della Disney, il colosso dell’intrattenimento ha confermato che il primo film di Star Wars ad arrivare nei cinema nel post nuova Trilogia sarà The Mandalorian & Grogu che debutterà il 22 maggio del 2026 sfruttando il fine settimana lungo del Memorial Day (ECCO I DETTAGLI).

Come noto però, la Lucasfilm ha in cantiere anche i lungometraggi che saranno diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni. Il primo vedrà il ritorno in scena di Daisy Ridley e della sua Rey, il secondo racconterà l’alba dell’ordine Jedi mentre il terzo sarà un vero e proprio evento crossover del cosiddetto MandoVerse.

Sempre a margine delle trimestrali, la major ha reso note le date di uscita di altri due lungometraggi della saga. Uno verrà distribuito il 18 dicembre del 2026 (presumibilmente quello di Obaid-Chinoy) uno il 17 dicembre del 2027 (si tratterà quindi o di quello di Mangold o quello di Filoni sulla Nuova Repubblica).

FONTE: ComicBook

