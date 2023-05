Sappiamo che nella cronologia dei tre nuovi film di Star Wars annunciati alla Celebration di Londra, quello di Dave Filoni si concentrerà sulla “Nuova Repubblica” e concluderà le storie interconnesse raccontate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e altre serie Disney+.

Ed è stato proprio Dave Filoni a ribadire che il grand’ammiraglio Thrawn, che verrà interpretato da Lars Mikkelsen già nella serie Tv di Ahsoka, sarà la più pericolosa e temibile minaccia di questa fase. Un villain che però, ha spiegato Filoni, sarà differente da un’icona come Darth Vader:

Sì, sicuramente ai miei occhi rappresenta la più grande minaccia. Quando Timothy Zahn ha scritto L’erede dell’impero, Thrawn è diventato un antagonista iconico perché era differente da quello che avevamo visto in precedenza. Non era un altro cattivo che indossava un elmo e agitava una spada laser. C’è molto voglia di ideare personaggi come Vader, così iconici. L’audacia di Tim è stata quella di ideare qualcuno di differente, che non possedeva quelle qualità, ma che poteva combattere in una maniera diversa. Nel titolo “Star Wars” c’è anche la parola war, guerra è lui, che è un ammiraglio, ha a che fare con quella: è un leader, è uno stratega militare, ha un’intelligenza archetipica in stile Moriarty, è qualcuno che ti supera intellettivamente e strategicamente, e per questo è di forte presa sul pubblico. È un giocatore fondamentale di quel periodo. Siamo fortunati ad avere questo personaggio e siamo fortunati che sia Lars a interpretarlo.

