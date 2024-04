A febbraio del 2018 era stato annunciato che David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al Trono di Spade – avrebbero scritto e prodotto una nuova serie di film di Star Wars. A ottobre del 2019 apprendevamo che l’accordo era saltato e che i due avevano preferito siglarne uno di esclusiva da ben 250 milioni di dollari con Netflix, che si è tradotto nella realizzazione della serie Il problema dei 3 corpi, la cui prima stagione è da poco disponibile sulla piattaforma.

Proprio a margine dell’attività stampa dello show, il duo avevano escluso di tornare a lavorare con la Lucasfilm ed ora, ospite insieme al collega del podcast di Josh Horowitz, Weiss ha rivelato a che punto erano arrivati con lo sviluppo del progetto mai andato in porto. Ecco le sue parole:

Penso che siamo arrivati relativamente lontano, dal punto di vista della storia, con il primo [film]. Per gli altri due avevamo una tabella di marcia di base, ed è stato un peccato. La verità è che il nostro rapporto a Hollywood, o la media battuta tra le cose concepite e quelle effettivamente finite, non è mai stato tremendamente alto, e ci saranno sempre storie che sfuggiranno per varie ragioni. Quelle che non erano destinate a essere realizzate. Ed è stato triste che questa sia stata tra quelle. Ma con il passare del tempo, devi lasciar perdere questo tipo di cose, perché se non lo fai, impazzisci completamente.