Star Wars: Galactic Starcruiser, il costoso hotel immersivo a tema Guerre stellari aperto a marzo dello scorso anno a Disney World Resort in Florida, ha chiuso i battenti alcune settimane fa perché sostanzialmente un fallimento.

La struttura offriva un’esperienza interattiva di 48 ore in sorta una di “crociera galattica” di due notti sull’astronave Halcyon con un costo non indifferente (i pacchetti famiglia arrivano a quasi 6000 dollari). L’esperienza si è però dimostrata al di fuori dalla portata del fan medio di Star Wars e si è così tramutata in un fallimento.

Nonostante l’apprezzamento degli ospiti, visto che l’esperienza ha comunque ottenuto alcune delle votazioni più alte da parte dei suoi fruitori in termini di soddisfazione, la Disney si è però ritrovata costretta a prendere una scelta decisiva: chiudere bottega.

Da The Wrap arriva però un barlume di speranza per chi ha sempre sognato di partecipare alla crociera galattica. Il giornale ha infatti appreso che la major ha richiesto agli ultimi ospiti di partecipare a un sondaggio molto specifico su ogni aspetto dell’esperienza, dal costo di ingresso all’interazione con le storie e i personaggi.

Tutto sembra indicare che ai piani alti starebbero prendendo in considerazione l’idea di riaprire Star Wars: Galactic Starcruiser, magari ripensandola in ogni sua componente.

“Se avessero voluto chiudere quel capitolo non starebbero mandando email agli ospiti con un sondaggio su cosa si potrebbe cambiare” ha commentato Len Testa, presidente di Touring Plans e co-autore della Guida non ufficiale a Walt Disney World.

“Per me non succederà” ha commentato un’altra fonte su un’eventuale resurrezione di Starcruiser. Il suggerimento è che lo studio stia raccogliendo informazioni sulla soddisfazione degli ospiti solamente per “chiudere quel capitolo in maniera completa“.

Quello che invece ha sottolineato un’altra fonte è che Star Wars: Galactic Starcruiser sia stato un caso esemplare: a quanto pare, un progetto simile a tema Trono di spade sarebbe stato completamente archiviato dalla Warner Bros. dopo la notizia del fallimento dell’esperienza di Guerre stellari.

