Star Wars: John Boyega “ha fatto pace” con la Disney dopo la difesa di Moses Ingram dagli insulti razzisti

Il rapporto di John Boyega con la Disney e il franchise di Star Wars non è mai stato semplicissimo fin da quando l’attore è stato ingaggiato per interpretare lo stormtrooper FN-2187, poi ribattezzato Finn, ne Il risveglio della Forza. La star ha spesso espresso una certa frustrazione per come la Disney ha gestito l’intera questione dello “stormtrooper nero” tanto a livello di marketing quanto a livello di hate speech online vari ed eventuali.

Eppure, in un recente intervento ospitato da SiriousXM, John Boyega ha spiegato di aver “fatto pace” con la Disney dopo aver constatato come la compagnia abbia sostenuto Moses Ingram, l’interprete dell’Inquisitore Reva nella serie TV di Star Wars dedicata ad Obi-Wan Kenobi, dopo gli insulti ricevuti online.

Sento di aver fatto pace [con la Disney, ndr.]. Il fatto che Moses Ingram sia stata protetta fa sentire anche me protetto. Non so se puoi capire quello che intendo. Mi fa pensare che “Ok, non sono l’unico elefante nella stanza”. Perché quando ho cominciato io non era propriamente una discussione che potevi avere. La loro risposta si basava principalmente su “Limitiamoci a mantenere il silenzio”. Non potevi cominciare una discussione in merito. Ma ora il constatare quanto sia diventata esplicita, vedere il supporto dato da Ewan McGregor… vale come soddisfazione anche per quei giorni in cui io non ho ricevuto alcuna forma di supporto.

John Boyega prosegue anche ribadendo che il suo interesse verso un eventuale ritorno nei panni di Finn in una nuova produzione di Star Wars è pressoché pari a zero:

A questo punto sto bene come sto. Credo che Finn sia arrivato in una situazione in cui starebbe bene in altre cose, tipo i videogame, l’animazione. Ma per quel che mi riguarda, la strada fatta dall’episodio VII al IX è abbastanza.

FONTE: SiriousXM su YouTube