Nel numero di Empire dedicato al 25° anniversario di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Ian McDiarmind ha parlato dei dietro el quinte del ritorno di Palpatine in L’ascesa di Skywalker, uno dei grandi colpi di scena della saga.

L’attore ha parlato del grado di segretezza tenuto per quasi un anno e di come nessuno neanche del cast sapesse del suo ritorno, finché il trailer non è stato mostrato in diretta sul palco della Star Wars Celebration nel 2019:

Siamo riusciti a mantenere il ritorno dell’Imperatore un segreto per tutti per circa un anno. Sei mesi prima dell’inizio delle riprese sapevo che sarei tornato ad interpretare il ruolo. E ovviamente le mie erano le ultime scene da girare per ovvi motivi, quindi nessuno doveva saperlo. J.J. (Abrams) un giorno mi disse che stavano per rivelarlo – o almeno dare qualche indizio a riguardo – durante la Star Wars Celebration di quell’anno mostrando il trailer. La gente andò fuori di testa quando lo vide, e anche il cast, perché nessuno di loro sapeva che sarei ritornato! Anthony Daniels (C3PO) mi disse “Mio Dio! MA SEI TU! Sapevamo che il male sarebbe ritornato, ma non avevamo idea che fossi proprio tu!”

