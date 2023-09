Ospite del podcast Happy Sad Confused, Taissa Farmiga, star di The Nun 2, ha raccontato il suo provino fallito per una parte in un film di Star Wars, che dai suoi ricordi parrebbe essere Gli Ultimi Jedi (LEGGI LA RECENSIONE).

Ecco le sue parole:

Penso che Star Wars sia stato probabilmente l’unico [caso in cui ero ansiosa di sapere se mi avessero preso]. Un’altra cosa con cui sono cresciuto è stata Star Wars. Mi piaceva giocare ai videogiochi di Star Wars Battlefield con mio fratello, ed era la mia passione.

[L’audizione] era per… non era per il primo. Penso che fosse per Rogue One, forse, o per quello successivo. Non era Solo, vero? No, non ricordo, era quello in cui Rey era già apparsa in un film. Chi lo sa. Non ricordo, ma so che era chiaro. Non sono andata bene perché lo desideravo così tanto, quindi è per questo che cerco di non nutrire le mie aspettative… Non ce l’ho fatta. È stata dura anche per quelle audizioni. È stata una delle poche volte in cui ho dovuto fare una lettura a freddo in cui non hanno inviato alcun materiale. Puoi arrivare lì un’ora prima – di solito sono brava a memorizzare le battute, come se fosse facile e veloce – e ho pensato: “Sarebbe una figata”.