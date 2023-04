In occasione della Star Wars Celebration, sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, tra cui uno che sarà diretto da Dave Filoni. Il progetto collegherà le serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka con un evento cinematografico (qui i primi dettagli).

Temuera Morrison, che è tornato a interpretare Boba Fett in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ha parlato con Dexerto dell’ambizioso film.

“Alla Celebration se n’è parlato… vogliono riunire tutto il gruppo. Mi ricorda Avengers, se devo dirlo” ha osservato. “Dopo l’esperienza [di Jon Favreau] con Iron Man, l’Universo Marvel è esploso… perciò mi sembra una cosa logica da fare“.

Al momento non sono stati firmati contratti, ma l’attore ha specificato che farebbe “meglio a esserci. Devo assolutamente farne parte“.

