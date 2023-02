Star Wars: la Vendetta dei Sith, ecco perché lo stile di Anakin cambia nel duello col Conte Dooku

In un’intervista con il canale Star Wars Theory, Nick Gillard, coordinatore degli stunt della trilogia prequel di Star Wars, ha svelato un retroscena sul combattimento tra Anakin e il Conte Dooku presente all’inizio de La vendetta dei Sith.

Lo scontro a bordo della nave Invisible Hand inizia in modo tradizionale, ma quando Obi-Wan Kenobi viene neutralizzato, c’è un cambiamento nello stile di Anakin che Gillard ha volutamente intensificato. Ecco le sue parole:

[Questo è stato] un combattimento molto più grande con Anakin, in cui Anakin si trasforma un po’ di più, lo si vede… Mi è piaciuto per questo, lo si vede bruciare Dooku nel sopracciglio, proprio attraverso il sopracciglio. Obi è svenuto a questo punto, e si vede Anakin assumere un’attitudine differente. Abbiamo cambiato il suo modo di combattere. È meno appariscente e più cadenzato, come una tigre che dà la caccia a Dooku.