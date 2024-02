Alla prossima Notte degli Oscar, Robert Downey Jr, Sterling K Brown, Robert De Niro, Ryan Gosling e Mark Ruffalo concorreranno alla statuetta per il miglior attore non protagonista (ECCO LA LISTA DELLE NOMINATION AGLI OSCAR 2024).

Ed è stato proprio l’attore di American fiction, Sterling K Brown, a spiegare che secondo lui sarà proprio Robert Downey Jr a trionfare e che se avverrà questa cosa per lui “va benissimo così”.

Ospite di Graham Norton (via Variety) ha detto:

Ti dirò, per me vincerà Robert Downey Jr se lo merita davvero. È un attore incredibile. Come puoi non volergli bene. Anche il semplice fatto di avere la possibilità di essere nominato insieme a lui e al signor De Niro, Ryan Gosling e Ruffalo… Sono già felice solo per il fatto di ritrovarmi nella stessa stanza insieme a loro.