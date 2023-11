Killers of the Flower Moon

In occasione di una proiezione speciale a Los Angeles di Killers of the Flower Moon, riservata principalmente ai membri dell’Academy e di tutte le associazioni di categoria, sono stati ospiti Steven Spielberg e Martin Scorsese. Al termine del film, i due hanno chiacchierato a lungo sul palco, e a un certo punto il regista di The Fabelmans ha dichiarato:

È incredibile vedere Bobby D e Leo D insieme in questo film. Ho appena realizzato che [ho detto] Bobby D e Leo D [ride]. Ma questa è la tua sesta collaborazione con Leo [Di Caprio] e l’undicesima con Bobby [Robert De Niro], e ti mancano solo tre film per battere il record di John Ford, che ha diretto John Wayne 14 volte. Quindi, non puoi ancora smettere di lavorare con Bobby, mentre con Leo hai fatto sei film.

Scorsese ha poi raccontato come è nato il particolare epilogo di Killers of the Flower Moon, in cui scopriamo come le vicende vanno a finire attraverso un servizio filmato per un programma radiofonico:

Il fatto è che nel libro [da cui è tratto il film] si parla della nascita dell’FBI. E l’FBI aveva bisogno di propaganda. Così sono andati alla radio e io sono cresciuto ascoltando la radio prima che ci fosse la TV. Ascoltavo Gang Busters e programmi del genere. E ho riflettuto sul fatto che questa cosa, tutto ciò fosse successo, la gente che è morta, la tragedia, la sofferenza, l’angoscia e tutto il resto… È diventato un programma radiofonico… e in un certo senso è diventato intrattenimento. Non sto accusando nessuno, ma il punto è che sono convinto di essere complice di questo, di godere dell’intrattenimento. E anche questo film è intrattenimento in questo senso. Cerco di renderlo il più veritiero possibile, il più onesto possibile. Per questo ho detto che dovevamo concludere con uno di quei programmi radiofonici in cui si vedeva, dopo tutto questo, ciò che il pubblico americano era portato a pensare o a credere alla situazione [raccontata]. E nel bel mezzo della trasmissione, improvvisamente diventa un epilogo perché se è davvero il 1936 in uno studio radiofonico, cosa vi sta dicendo? Come può l’annunciatore sapere che Bill Hale [il personaggio di De Niro] è morto all’età di 87 anni? Improvvisamente si fa un piccolo trucco per andare avanti.

Spielberg ha concluso la serata dicendo al collega: “Tu sei il maestro del nostro medium, e questo è il tuo capolavoro“. Ecco il video della standing ovation riservata ai due:

Steven Spielberg and Martin Scorsese with a standing ovation after a screening of Killers of the Flower Moon pic.twitter.com/t61L370oSF — Gregory Ellwood – The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) November 14, 2023

FONTE: The Playlist

