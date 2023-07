Fin da quando, alla fine di gennaio, James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i primi dieci titoli del nuovo corso dei Dc Studios, un viaggio che partirà con Superman: Legacy (scritto e diretto dallo stessi Gunn) c’è sempre stata una certa confusione sul “canone” di quest’operazione di rilancio. Una confusione basata sul fatto che alcuni film del vecchio canone DCEU dovevano ancora uscire: in quei giorni mancavano ancora mesi all’arrivo di The Flash e poi c’erano in agenda anche il secondo Aquaman e Blue Beetle.

A ciò si deve anche aggiungere che, col passare dei mesi, tanto Gunn che Safran hanno dovuto rilasciare delle dichiarazioni “politiche” di sostegno a quello che la Warner aveva già messo in cantiere: motivo per cui, ad esempio, sono sempre stati piuttosto vaghi sulla possibilità che Ezra Miller possa continuare a interpretare il Velocista Scarlatto sul grande schermo. E non finisce qua: se i DC Studios opereranno un vero e proprio rilancio, come mai Viola Davis tornerà con una serie Tv dedicata ad Amanda Waller? E come si concilia questa cosa col fatto che Nathan Fillion, già interprete The Detachable Kid – o T.D.K – in The Suicide Squad – Misisone suicida (dove compariva anche Viola davis), sarà anche in Superman: Legacy nei panni della Lanterna Verde Guy Gardener?

Su Threads, James Gunn ha voluto fare chiarezza spiegando che al netto di tutte le cose già citate e del prosieguo del cammino del Blue Beetle di Xolo Maridueña nel DCU:

Il canone dei film Dc Studios comincia con Superman: Legacy. Il film fornirà le fondamenta della nostra visione creativa dell’intero DC Universe.

