Superman: Legacy, James Gunn smentisce una voce sul cast

Sempre pronto a intervenire quando si tratta di voci di corridoio fasulle, James Gunn ha smentito una presunta soffiata sul cast di Superman: Legacy.

Il regista ha prontamente smentito che l’attore Luke Eisner sia in lizza per interpretare Superman, sottolineando che il casting non è ancora iniziato.

False (casting has not begun). — James Gunn (@JamesGunn) February 4, 2023

