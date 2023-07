James Gunn continua a chiarire alcuni dubbi dei fan in merito a Superman: Legacy, il cinecomic DC in fase di pre-produzione.

Su Threads al regista è stato chiesto di spiegare come “inserire tutti questi eroi aiuterà a raccontare la storia di Superman in questo film“.

Il riferimento è al fatto che nella pellicola ci saranno altri supereroi come Hawkgirl, Mister Terrific, Lanterna Verde e Metamorpho.

“Entreremo in un mondo in cui i supereroi esistono e in cui esistono da un po’ di tempo” ha ribattuto il regista. “Sono una parte di un lato del suo mondo proprio come Lois e Jimmy appartengono all’altro lato“.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Classifiche consigliate