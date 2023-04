Suzume, il nuovo film animato di Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You, ha superato gli incassi globali di One Piece Film: Red (LEGGI LA RECENSIONE) andando dunque a occupare la quarta posizione nella classifica degli anime di maggiore incasso in tutto il mondo.

Il film, che deve ancora uscire in svariati mercati occidentali, compresa l’Italia dove arriverà il prossimo 27 aprile (GUARDA IL POSTER ITALIANO), ha ricevuto un’incredibile spinta dal box-office cinese dove ha raccolto 104,89 milioni di dollari, poco meno di quello che ha ottenuto in Giappone, ovvero 107,44 milioni. Altri 34 milioni sono arrivati dalle sale della Corea del Sud e 7 da Taiwan. Con 256,18 milioni di dollari guadagnati, Suzume guarda ora alla terza posizione, occupata da un’altra opera di Makoto Shinkai, Your Name, a quota 380 milioni. Una cifra non irraggiungibile considerato, appunto, che Suzume deve ancora esordire nei mercati occidentali.

Le prime due posizioni nella classifica degli anime di maggiore incasso al botteghino mondiale vedono, al secondo posto, La città incantata di Hayao Miyazaki con 395 e Demon Slayer al primo con 507 milioni. Nello specifico del mercato nipponico, Demon Slayer ha spodestato La città incantata a dicembre del 2020, in piena prima ondata di Covid, portando a termine una “dominazione” durata quasi 20 anni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Suzume, la sinossi

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.

Vi ricordiamo che l’anime sarà nei cinema italiani dal 27 aprile con Sony Pictures Italia e Crunchyroll Italia.

FONTE: Crunchyroll, The Numbers

