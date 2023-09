Sylvester Stallone è intervenuto come ospite al Festival di Toronto dove ha avuto la possibilità di partecipare alla promozione del documentario sulla sua carriera intitolato opportunamente Sly.

E proprio in riferimento alla sua lunghissima carriera, la star si è autodefinita come “l’ultimo dei dinosauri” del cinema d’azione anni ottanta.

Intervistato da Entertainment Tonight Canada si è così espresso riflettendo sulla sua lunghissima carriera:

Non puoi essere preparato a una cosa come questa. La longevità di questa mia carriera è incredibile. È semplicemente incredibile perché non so quanto ancora si possa aspettare. La società sta cambiando, la commerciabilità stessa nel cinema, è più veloce e differente. Quindi la longevità è un bene prezioso.

Poi aggiunge:

Mi considero come l’ultimo dei dinosauri, se capisci cosa intendo. E ne sono molto orgoglioso. È incredibile. Voglio dire, sono passati quasi 50 anni. Non lo do per scontato, ma voglio davvero trascorrere il tempo con le persone che amo ora. La maggior parte di quello che resta.

Effettivamente, fra tutte le più grandi star del cinema d’azione anni ottanta, Sylvester Stallone è quello che, fra cinema e TV, risulta essere più attivo. Bruce Willis si è purtroppo dovuto ritirare dalle scene perché affetto da demenza frontotemporale (ECCO TUTTI I DETTAGLI) mentre Arnold Schwarzenegger è sì ancora in attività, ma in maniera più “parca” rispetto all’ex rivale ormai da tempo suo amico.

Peraltro, proprio nella serie dedicata alla vita di Arnold Schwarzenegger disponibile in streaming su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE), nella puntata che racconta come l’ex bodybuilder è diventato una star di Hollywood, comprare anche Sylvester Stallone che ha modo di parlare della sfida cinematografica col collega e sui differenti approcci che hanno avuto nell’edificare il loro status di leggende dell’action. Potete leggere le sue considerazioni in questo articolo.

