Non c’è dubbio che Taylor Swift – The Eras Tour sia il fenomeno cinematografico più interessante dai tempi di Barbenheimer: il film-concerto, annunciato a sorpresa il 31 agosto, è il primo titolo distribuito da AMC senza uno studio cinematografico come intermediario (e non sarà l’ultimo: il 1 dicembre uscirà infatti Renaissance: a Film by Beyoncé), una vera risposta alla raffica di rinvii unilaterali delle uscite di blockbuster come Dune 2 e Ghostbusters 4 causati dagli scioperi.

È quindi di particolare interesse riuscire a prevedere quanto incasserà il film nel primo weekend. Con le sole prevendite, finora, The Eras Tour è già diventato il maggiore incasso di sempre per un film-concerto in Nordamerica, superando i 100 milioni di dollari complessivi. Ma di queste prevendite, quante saranno relative ai primi tre giorni? Molto probabilmente, parecchie.

Va poi ricordato che, all’ultimo momento, sono state annunciate le anteprime del film giovedì sera, che andranno ad aggiungere incassi su incassi.

Quanto incasserà The Eras Tour nel suo primo weekend?

Tutto questo, unito al fatto che il prezzo dei biglietti mediamente è del 40% superiore ai biglietti cinematografici normali (19.89 dollari per gli adulti, 13.13 dollari per i bambini e gli anziani, numeri molto simbolici per la popstar), porta a immaginare che in Nordamerica il film andrà meglio rispetto al tracking iniziale, che parla di un primo weekend sopra i 100 milioni di dollari. Le stime più attendibili parlano di 130/135 milioni di dollari, ma molto dipenderà dalla risposta del pubblico nel corso del weekend. Moltissime sale IMAX e PLF, che hanno prezzi ancora superiori, hanno fatto il tutto esaurito. Negli USA il film uscirà in 3850 cinema.

Anche a livello internazionale si stimano incassi di tutto rispetto: si parla di una forbice tra i 30 e i 50 milioni di dollari in tre giorni in 4150 cinema distribuiti in 90 paesi, per un esordio globale che potrebbe superare abbondantemente i 175 milioni di dollari.

Se così fosse, sarebbe un successo senza precedenti per un film costato una ventina di milioni di dollari, con pochissima promozione e, soprattutto, la cui distribuzione è stata affidata direttamente a una catena cinematografica e non a uno studio.

E in Italia? The Eras Tour avrà una distribuzione capillare in tutto il paese, grazie alle due principali catene cinematografiche UCI Cinemas (di proprietà di AMC Theatres) e The Space, oltre che alle altre catene e ai cinema privati. Ovviamente è difficile fare previsioni, anche se a giudicare dal numero di posti già venduti in molte sale (e il prezzo dei biglietti a 19.89 euro) è probabile un incasso superiore al mezzo milione di euro venerdì.

