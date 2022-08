In un’intervista video di EW con alcuni degli attori coinvolti nei recenti progetti di Star Wars, Temuera Morrison (interprete di Jango e Boba Fett) ha avuto modo di parlare della sua esperienza col franchise. L’attore, che aveva esordito nei panni di Jango ne L’attacco dei cloni, ha raccontato come è stato tornare, quasi vent’anni dopo, in The Mandalorian e di essersi impegnato di più per la serie che per i film prequel. Ecco le sue parole:

Siamo rimasti sbalorditi quando ci hanno chiesto di tornare. Fortunatamente Boba doveva sembrare come Jango, essendo il suo figlio clonato. Fortunatamente la mia faccia era ancora disponibile, non è cambiata più di tanto. Mi sono trovato nel tempo giusto e nella giusta età… ma sono molto onorato e grato di quello che è successo con L’attacco dei Cloni nel 2000 e di essere stato richiamato. Anche avere la possibilità di fare meglio… Perché con Jango Fett mi stavo divertendo troppo. Dovevo vestirmi, indossare il casco, cantare qualche canzone per George Lucas, conquistare così le persone, e combattere Obi-Wan Kenobi. Mi stavo divertendo molto, quindi ho pensato che avrei fatto meglio questa volta a mettere tutto me stesso fare qualche ricerca in più, e sfruttare al massimo l’opportunità che potrebbe non tornare più.

Uno studio sul personaggio che si è espresso soprattutto nella recitazione con il volto coperto. La collega Emily Swallow, interprete de l’Armaiola in The Mandalorian, ha spiegato di essersi trovata in difficoltà pur avendo già avuto ampia esperienza di questo tipo di performance:

Nella mia vita quotidiana sono molto più espressiva, cinetica e agitata, e passare del tempo con L’armaiola mi fa semplificare molto di più le cose. È una recitazione meravigliosa, non direi un ostacolo, ma voglio dire che è una specie di ostacolo non avere accesso a questo strumento che di solito si usa per comunicare con le persone. E una delle cose che abbiamo scoperto quando abbiamo iniziato a sperimentare all’inizio, quando stavamo girando gli episodi 1 e 3 [della prima stagione di The Mandalorian] contemporaneamente. E così tutti noi che indossavamo questi caschi… abbiamo iniziato a giocare e a ricevere un feedback da [Jon Favreau] e Deborah [Chow], che dirigevano quei due episodi, su ciò che si sarebbe letto sulla macchina da presa. Anche questa è una cosa diversa, perché avevo lavorato con le maschere in teatro. Ma quando sei a teatro, il pubblico può vedere tutto il tuo corpo in una volta sola e quindi hai uno ventaglio più grande con cui lavorare. Quando si lavora con la macchina da presa, non si sa quali inquadrature verranno utilizzate in ogni momento, non si sa quale parte della storia si stia svolgendo in un determinato momento, quindi si è come in balia del montatore.

Vi ricordiamo che, dopo essere apparso nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba Fett è diventato protagonista di uno show a lui tutto dedicato, The Book of Boba Fett, la cui prima stagione è disponibile su Disney+.

Per quanto riguarda The Mandalorian, le prime due stagioni sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà a febbraio 2023. Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

FONTE: Youtube