The Batman 2: Colin Farrell vuole tornare a interpretare il Pinguino

In attesa di notizie più concrete su The Batman 2, uno degli interpreti del primo film di Matt Reeves dedicato al Crociato di Gotham, Colin Farrell, smania per tornare nel sequel del film.

Farrell, che in The Batman ha interpretato il Pinguino, ruolo che riprenderà anche nella serie TV concepita per HBO Max, dice infatti in un intervista, dopo che gli viene chiesto se tornerebbe anche in The Batman 2 oltre che nella serie spin-off:

Ma stai scherzando? È stato divertentissimo, stai scherzando? Ho una certa esperienza nel settore e fare quel film è stata una vera gioia.

