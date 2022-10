The Batman: Matt Reeves al lavoro su una serie di spin-off sui villain dell’Uomo Pipistrello

Quando The Batman di Matt Reeves stava esordendo in sala, la Warner confermava che, su HBO Max, sarebbe prossimamente arrivata anche una serie Tv dedicata al Pinguino, il villain interpretato da Colin Farrell nella pellicola.

Da marzo a oggi però, molte cose sono cambiate – e stanno ancora cambiando – in seno alla Warner Bros in seguito alla fusione fra Discovery e WarnerMedia che ha portato alla nascita di Warner Bros. Discovery.

Nel novero di queste mutazioni strutturali, i progetti basati sulle proprietà intellettuali della DC Comics avranno particolare importanza. Stando al report pubblicato dall’Hollywood Reporter che abbiamo già citato in relazione all’Uomo d’Acciaio 2 e il sequel già scritto di The Flash, il regista di The Batman Matt Reeves starebbe attivamente lavorando a una serie di spin-off cinematografici, non televisivi, dedicati ad alcuni popolari villain di Gotham City e dintorni.

Nell’articolo possiamo leggere:

Il filmmaker sta conducendo degli incontri con sceneggiatori e registi per elaborare dei film – sì, dei film, non delle serie TV – incentrati sulla galleria di villain di Batman, sia quelli noti che quelli più “oscuri” – con personaggi che spaziano dallo Spaventapasseri a Clayface passando per il Professor Pyg. Sono tutti progetti allo stadio preliminare di sviluppo.

Vi ricordiamo che The Batman 2, pur non avendo ufficialmente ricevuto il via libera, è sostanzialmente confermato: Matt Reeves, qualche settimana fa, ha difatti confermato di aver firmato un accordo pluriennale con la major.

Vi ricordiamo che, al momento, l’unico film ufficialmente annunciato è Joker 2, la pellicola di Todd Phillips che, come la precedente, sarà comunque ambientata in un altro universo narrativo rispetto sia ai progetti di Matt Reeves che alle altre pellicole del DCEU come l’imminente Black Adam con The Rock.

FONTE: The Hollywood Reporter